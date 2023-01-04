Oğlunu vurduran adamı vurdu! Suikast silahıyla saldırı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Oğlunu vurduran adamı vurdu! Suikast silahıyla saldırı kameraya yansıdı

04.01.2023 11:17

İstanbul Cihangir'de bir şahıs, köpeğini gezdirirken karşılaştığı adamı anahtar şeklindeki suikast silahıyla göğsünden vurdu. Dehşet anları kameralarca kaydedilirken karaciğerinden yaralanan adam yoğun bakıma alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından aynı gece yakalanan saldırgan tutuklandı. Şahsın vurduğu adamı oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığı öğrenildi.

Cihangir'de bir şahıs, köpeğini gezdirirken karşılaştığı adamı anahtar şeklindeki suikast silahıyla göğsünden vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, karaciğerinden yaralanan adam yoğun bakıma alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından aynı gece yakalanan saldırgan ise tutuklandı. Şahsın vurduğu adamı, oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığı öğrenildi.

SUİKAST SİLAHIYLA YAKIN MESAFEDEN ATEŞ AÇTI

Önceki gün Beyoğlu Cihangir Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkartan Abdürrahim G., arkadaşıyla birlikte cadde üzerine yürümeye başladı. Bir süre sonra G.'nin karşısına önceden husumet beslediği Mustafa G. çıktı. Burada şahısla tartışan Abdürrahim G., köpeğini arkadaşına verip cebinden anahtarlık şeklinde suikast tabancasını çıkarttı. Şahıs yakın mesafeden Mustafa G'.ye iki el ateş açtı. Saldırı sonucu Mustafa G. ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan arkadaşıyla birlikte kaçarken, Mustafa G. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Cihangir'de suikast silahıyla silahlı saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu

KARACİĞERİNE SAPLANAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mustafa G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Mermi çekirdeğinin Mustafa G.'nin karaciğerine saplandığı, ameliyata alındığı ve sonrasında yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Cihangir'de suikast silahıyla silahlı saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu

AYNI GECE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın Abdürrahim G. olduğunu belirledi. Kamera görüntülerini tek tek inceleyerek iz süren Beyoğlu polisi, istihbari çalışmalar sonucunda şahsın önce Beşiktaş'a geçtiğini ardından da Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, saldırgan şahsı kaçmasına fırsat vermeden kıskıvrak yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, üst aramasında anahtar şeklinde 2 kez ateş yapabilen suikast silahı ele geçirdi.

Cihangir'de suikast silahıyla silahlı saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu

OĞLUNU VURDURTTUĞU İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ifadesinde vurduğunu itiraf ettiği şahsı, oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Abdürrahim G., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihangir'de suikast silahıyla silahlı saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın arkadaşıyla birlikte yolda yürürken karşısına çıkan husumetlisine suikast silahı ile peş peşe ateş ettiği görülüyor. Ardından panik yaşandığı ve saldırganın kaçtığı görülüyor.

Cihangir'de suikast silahıyla silahlı saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu
Kaynak: İHA
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ANAHTARLIK ŞEKLİNDEKİ TABANCAYLA HUSUMETLİSİNİ VURDU İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ANAHTARLIK ŞEKLİNDEKİ TABANCAYLA HUSUMETLİSİNİ VURDU İstanbul'da sisli ve puslu hava hafta sonuna kadar etkili olacak İstanbul'da sisli ve puslu hava hafta sonuna kadar etkili olacak

Cihangir, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu vurduran adamı vurdu! Suikast silahıyla saldırı kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunu vurduran adamı vurdu! Suikast silahıyla saldırı kameraya yansıdı - Son Dakika
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