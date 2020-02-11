Cihannüma Derneği Diyarbakır Şubesi'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika

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Cihannüma Derneği Diyarbakır Şubesi'nden AA'ya ziyaret
6 saat önce
Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Derneğin Kurumsal İlişkiler Başkanı Mahmut Akbaş ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkilerinden Sorumlu Ayhan Günay ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret eden Arığ, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arığ'ı ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
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