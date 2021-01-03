Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç: "CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor" - Son Dakika

Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç: "CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor"

03.01.2021 16:45
Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç:

Cihannüma İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fikri Durmuş Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşku duyuyorum' sözlerine tepki gösterdi.

Cihannüma İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fikri Durmuş Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşku duyuyorum' sözlerine tepki gösterdi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cihannüma İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşku duyuyorum' diyerek kamuoyunun tepkilerine neden olan CHP'li eski bakan Fikri Durmuş Sağlar üzerinden CHP'yi eleştiren Konaç, bunun partinin genetik kodlarında olduğunu ve bu kodların gereğini yaptığını dile getirdi. "CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor. Şaşırmadık" diyen Konaç açıklamasında, "Ülkemiz bir kaç gündür iki konu üzerinden hararetli olarak tartışıyor. İlki CHP'li Fikri Durmuş Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşku duyuyorum' ifadesi, ikincisi ise 2020 yılının felaket ve gözyaşı getiren olayları arasında Ayasofya'nın açılışının gösterilmesiydi. Dün Ayasofya'yı kapatan irade de, bugün açılmasına karşı çıkan tavır da, CHP'nin ibretlik tutumudur. Sanıyorum mesele CHP'nin genetik kodlarına dayanıyor. Okuyup, anladığım kadarıyla cumhuriyetin kurucu iradesini inşa eden CHP'nin kuruluş felsefesindeki temel yaklaşımı şudur; geçmişi yok saymak, gelenekten kopmak, ecdadın hatıralarını silmek ve batılılaşmak adına, bizi biz kılan İslami değerlerden olabildiğince uzaklaşmak ve yeni bir toplum inşa etmek adına İslam'ın bu topraklardaki bütün izlerini silmek" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin genetik kodlarında bu felsefenin olduğunu söylemek ne haksızlık ne de gerçek dışı bir iddiadır" diyen Konaç; "Bu ne yazık ki; yaşanan tüm acılardan dolayı milletimizin sessizce boyun büktüğü ve itirazı olanların ağır bedeller ödediği o zor dönemde, canını kurtarmak fikrinden hareketle çaresizce katlandığı bir dayatmadır. Bizim onlara karşı bakışımız, mesafemiz, muhalefetimiz asla değişmeyecektir. Bizi ve değerlerimizi yok sayan anlayışları ile asla uzlaşmayacağız. CHP şunu iyi bilmeli ki; millet, artık sizin yüzyıl önceki zulümlerinize boyun eğecek millet değildir. Hukuki ve siyasi haklarının bilincine varan bu millet, sizin bugün takınacağınız ve kendisini yok sayan haksız hiç bir tavrınıza pabuç bırakacak değildir" diye konuştu. - KAYSERİ

Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç: CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Genetik, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç: 'CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor' - Son Dakika


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