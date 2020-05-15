Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç'tan

Kayseri'de, Cihannüma Derneği İl Başkanı Fevzi Konaç, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan, Yemliha Mahallesi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının nedeninin "üfürükçü" olduğu haberine tepki gösterdi.

Konaç, yaptığı yazılı açıklamada, Yemliha Mahallesi'nde iyileşmek için "üfürkçü kadın"a gidenlerin koronavirüse yakalandığı için mahallenin karantinaya alındığı haberlerinin dün tüm gün sosyal medyada dolaştığını anımsattı.

İl Sağlık Müdürü tarafından mahallede yapılan tetkiklerde, hastalığın bir şöfor tarafından filyasyon takibi neticesi tespitle mahalleye götürüldüğü ve vakaların artmasına cenaze taziye ziyaretinin sebep olduğunun belirlendiğini ifade eden Konaç, olayın aslı böyle olmasına rağmen "üfürükçü kadın" üzerinden haber olarak servis edilmesinin son derece üzücü olduğunu kaydetti.

Tamamen uydurma ve yalandan ibaret olan haberi yapanları ve bunu sosyal medyada yayanları kınadıklarını vurgulayan Konaç, şunları kaydetti:

"Başta Yemliha Mahallemizin sakinleri olmak üzere tüm Kayserililer olarak hem modern tıbbın tüm gereklerine inanıyor hem de bunun yanında duanın gücüne iman ediyoruz. Utanması gerekenler bu milleti inanç ve değerleri üzerinden aşağılamaya, bir şehri karalamaya, inançları üzerinden karalamaya çalışanlardır. Bu haberleri yapan ve yayan haber sitelerini, sanatçı sıfatı taşıyan kendini bilmezleri eğer vicdanları varsa tüm Kayserililerden özür dilemeye davet ediyoruz."