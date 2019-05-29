Cihannüma Derneği Sahur Buluşması

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İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti