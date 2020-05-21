Cihannüma Sahur Meclisi online yapıldı - Son Dakika

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin tüm illerde gerçekleştirdiği "Cihannüma Sahur Meclisi" programları bu yıl pandemi nedeniyle online yapıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin il temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sahur meclisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, bulundukları makamların kendilerine sorumluluk yüklediğini belirterek, "Bu anlamda ülkemizin geleceği olan gençlere sahip çıkılması için her birimiz azami gayret göstermeli, milletimize hizmet konusunda canla başla çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki bu makamlar, unvanlar bize emanettir, bu emaneti de liyakatle taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç ise yaptıkları bu sahur meclislerinin Cihannüma Derneği'nin en büyük misyonu olan kardeşlik şuurunun bir tezahürü olduğunu kaydederek, "Bu kardeşlik bilinciyle yaptığımız her bir çalışmada olduğu gibi bu meclisimizde de onlarca ağabeyimiz ve kardeşimizle bir araya gelmek, hasbihal etmek çok büyük mutluluk. Bize bu mutluluğu yaşatan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Program yapılan dua ile sona erdi.