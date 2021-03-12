AYDIN Cihanoğlu Kulesi ve konağı turizme kazandırılacak - Son Dakika

Cihanoğlu Kulesi ve konağı turizme kazandırılacak

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Cihanoğlu Beyliği döneminde, 1800'lü yıllarda yapılan tarihi kule ile konağın bulunduğu bölge kamulaştırılarak belediyeye geçti. Aydın Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore çalışmaları yapılacak olan bölge, turizme kazandırılacak.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki 1800'lü yıllarda yapılan tarihi Cihanoğlu Kulesi, Konağı ve Çeşmesi'nin de bulunduğu 3 bin 200 metrekare alan, Koçarlı Belediyesi tarafından Cihanoğlu ailesinin kalan bireylerinin onayı alınarak 2 milyon 700 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. İçinde tarihi kule, konak ve çeşmenin bulunduğu alan Aydın Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ihalesinin yapılacağı bildirildi. Bakanlığın ve belediyenin desteklediği restorasyonun ardından tarihi yapının, turizme açılacağı belirtildi.

'KOÇARLI İÇİN DÖNÜM NOKTASI'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Koçarlı için Cihanoğlu projesi ciddi katma değer yaratacak. Cihanoğlu Kulesi'nin yanındaki yapılar, bütün bir sokak ve caddeyi de kapsayan kapsamlı bir turizm dönüşüm projesi olacak. Valimizin talimatlarıyla bakanlık olarak da projeyi yakından takip ediyoruz. Maddiyat konusunda tüm desteği sağlayacağız. Başkanın bu projesi Koçarlı için kritik bir dönüm noktası olacak dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da Ailenin korunması ve savunmasının yapıldığı Cihanoğlu Kulesi'nin de içinde olduğu 3 bin 200 metrekarelik bir alan bulunuyor. 18'inci yüzyılda da kulenin de içinde olduğu bu alan inşa edilir. O günden bugüne kadar hem kule hem de ailenin yaşadığı konak ayakta kaldı. Tarihte birkaç kez yangın geçirmiş; ama yeniden restore edilmiş. Aileden son kuşak da rahmetli olunca burada yaşayan kimse kalmadı. İzmir, İstanbul, Ankara ve Kuşadası'nda aileden kalanlar bulunmaktadır. Kulenin restorasyonunun ardından bölgede sosyal alan yapılacak ve insanların hoşça vakit geçirecekleri yerler düzenlenecek. Böylelikle bir dönem tarihini anlatan konak, kule ve camiyi ilçemize gelen ziyaretçilere açabileceğiz. 2021 yılında inşaatına başlanıp 2022 yılında da milletin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Restorasyon çalışmaları, Aydın Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Yaklaşık 14- 15 milyon gibi bir proje olacağını tahmin ediyorum dedi.

RİVAYETE GÖRE 'CİHAN' ADINI SULTAN SÜLEYMAN KOYDU

Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman bir sefere giderken, bölgede mola verdi. Bölgede aşiret reisi olarak bilinen Mehmet Bey'in bir erkek çocuğu olduğunu öğrenen Kanuni, çocuğun ismini 'Cihan' koydu. Sefer dönüşü tekrar uğradığı aileye Çine Çayı ve Sarı Çay arasındaki büyük araziyi verdi. 1800 yıllarda ise Cihanoğlu Kulesi, konağı ve çeşmenin de içinde olduğu alan yapıldı. Cihanoğlu ailesinden Koçarlı'da yaşayan kalmadı.