Cihat Arslan - Akhisarspor'un Maç Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurması
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş
'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan
, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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