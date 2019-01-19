Son Dakika Haberleri: Cihat Arslan - Akhisarspor'un Maç Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurması

Cihat Arslan - Akhisarspor'un Maç Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurması

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Beşiktaş, Cihat Arslan, Spor
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