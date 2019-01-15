Son Dakika Haberleri: Cihat Arslan: "Avantajlı Bir Skor Elde Ettik"

Cihat Arslan: "Avantajlı Bir Skor Elde Ettik"

26 dakika önce

- Cihat Arslan: "Avantajlı bir skor elde ettik"KAYSERİ - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Avantajlı bir skor elde ettik" dedi.

- Cihat Arslan: "Avantajlı bir skor elde ettik"

KAYSERİ - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Avantajlı bir skor elde ettik" dedi.
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, avantajlı bir skor elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Avantaj kazanmak istiyorduk. Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. İlk 10-15 dakika tutuk başladık. Ama sonra açıldık. İkinci yarı Regattin'in sakatlığından dolayı biraz kimyası bozuldu. Onlar oyuncu değişikliklerinden biraz artı olarak çıktı. İkinci yarıda Kayserispor daha iyi oynadı. Bu tarz oyunu sevmiyorum ama skoru koruduk. Avantajlı bir skor. Her şey bitmiş değil, ben bu maçları çok önemsiyorum. Futbol öyle bir şey ki sürekli ciddiyetle yaklaşmanız gerekiyor. Kayserispor bunu ikinci yarıda çok iyi değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Cihat Arslan, Spor
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