Cihat Arslan: "Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı" - Son Dakika
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Cihat Arslan: "Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı"

14.05.2022 22:07

Spor Toto süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı.

Spor Toto süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı" dedi.

3-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan gençlere yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Çok genç bir takımımız var. Süper Lig'i 19.9 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi, kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncuları var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı" şeklinde konuştu.

"KEREM'İN AYAKKABISI YOKMUŞ, AYAKKABI İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI"

Maç öncesi takım ısınmaya çıkarken Kerem'in ayakkabısının olmadığını öğrendiğini söyleyen Arslan, ayakkabı için tartışma çıktığını ifade etti. 'Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı' diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Takım ısınmaya çıkarken Gaston Campi ile Philip Awuku Gameli'yi istedim yanıma, tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Philip ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. 'Ne oluyor' dedim. 'Hocam, Kerem'in ayakkabısı yok' dediler. Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki 'genç kazan' günün özeti buydu."

(Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı
Cihat Arslan: Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı

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Kaynak: İHA

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