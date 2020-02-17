Cihat Arslan: "Fikstür avantajını kendimizde görüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Fikstür avantajını kendimizde görüyorum' - Son Dakika Spor

Cihat Arslan: "Fikstür avantajını kendimizde görüyorum"

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, geçtiğimiz hafta sonu evinde en yakın rakibi Samsunspor'a 3-1 kaybettikleri maç ile ilgili olarak, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor.

Cihat Arslan:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, geçtiğimiz hafta sonu evinde en yakın rakibi Samsunspor'a 3-1 kaybettikleri maç ile ilgili olarak, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor. Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var" dedi.


Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları 1922 Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine 3-1 mağlup oldukları Yılport Samsunspor maçıyla başlayan teknik direktör Cihat Arslan, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor.Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var. Bu nedenle bu hafta içinde oynayacağımız 1922 Konyaspor maçı bizim için çok önemli ve 3 puanla dönülmesi gereken bir karşılaşma. Çünkü ben Samsun'un da içeride kazanacağını düşünüyorum. Bizde kazandığımızda puan farkı aynı şekilde devam edecek. Diğer haftalarda bir fikstür avantajı kendimizde görüyorum. Çarşamba günü çok önemli bir maç oynayacağız ve rakibimize elbette saygı duyacağız. Rakibimizin gücünü de kontrol edeceğiz. 1922 Konyaspor'un bize karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerine ve yenmek için sahaya çıkacaklarını biliyorum ama kesinlikle kazanan taraf biz olmamız gerekiyor. Bu dönemi kazasız, belasız atlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Cihat Arslan, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Evli sevgilisini doktorla bir olup "hamileyim" deyip dolandırdı Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:51:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cihat Arslan: "Fikstür avantajını kendimizde görüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]