Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var - Son Dakika
Son Dakika Spor Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var - Son Dakika Spor

Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki liderlik maçında sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Yılport Samsunspor'u cumartesi günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, tesisin atmosferinde şampiyonluk kokusunun olduğunu söyledi.

Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki liderlik maçında sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Yılport Samsunspor'u cumartesi günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, tesisin atmosferinde şampiyonluk kokusunun olduğunu söyledi.

TFF 1'inci Lig'i hedefleyen yeni takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Arslan, "Samsunspor grup liderinden önce saygı duymamız gereken bir rakip, hem camiası hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken, rakip olmaktan gurur duyduğumuz bir camia" dedi.Cihat Arslan, Samsunspor maçının önemine değinirken, "Samsunspor maçını kazanmak istiyoruz. Biz yeni göreve geldik, takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Rakibin gücüne, konumuna saygı duyarak oynayacağız ama kazanmak için oynayacağız. Oyuncularla beraber iyi bir atmosfer yakaladık, iyi bir çalışma ortamımız var. Şartlarımız çok düzgün. Kazanacağımızı umut ediyorum ve umuyorum. Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesisin içindeki atmosfere bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var" ifadelerini kullandı.


- Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Arslan, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız
Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:54:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]