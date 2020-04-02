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Cihat Arslan: Liglerin oynatılarak tescil edilmesinden yanayım
7 saat önce
Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Öncelikle ülke ve dünya olarak bu salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız.
Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Öncelikle ülke ve dünya olarak bu salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Ancak tarihlerin planlaması futbol ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı. İşin hukuki boyutu gözetilmeli. Bu sezon bitiminde takımların bulunduğu lige göre transfer yapabilmek için zamanları olmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:29
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