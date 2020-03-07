Cihat Arslan: "Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum' - Son Dakika Spor

Cihat Arslan: "Maçın ikinci yarısında gösterilen performanstan memnunum"

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 1-0 kazandıkları Başkent Akademi FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cihat Arslan:

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 1-0 kazandıkları Başkent Akademi FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arslan, futbolcularının ikinci yarı ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Başkent Akademi FK'yı 1-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Maça tempolu oyunla başlamak istedik. Daha dinamik oyuncularla bu oyunu planladık ama planladığımız gibi olmadı. Motivasyonumuz biraz düşüktü. Maça girmekte biraz zorlandık. 1. dakikadan itibaren hakeminde bunda çok katkısı oldu. Maçın ikinci yarısında hakem biraz daha maçı normal yönetmeye başlayınca bizim de oyunumuz normalleşti. Maçın ilk yarısından memnun değilim ama maçın ikinci yarısında oyun planından, oyun isteğinden, girilen pozisyonlardan memnunum. Maç içindeki konsantrasyonumuzu daha da yükseltmemiz gerekiyor. Biz hep neticeye bakıyoruz. Bu özgüvenimizi kaybetmeden yola devam etmemiz gerekiyor. Önemli bir takımız ama bazı mevkilerde arayışlarımız oluyor. Bu arayışlarımızda bazen karşılığını buluyor, bazen bulmuyor. Ama bunların hepsi halledilecek şeyler. Çocuklar özverili, istekli. Yeni oynattığım arkadaşlardan 2-3 tanesinden çok memnun kaldım. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Cihat Arslan, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:52 Kaynak: İHA
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