Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı - Son Dakika Spor

Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör Cihat Arslan takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı, System.String[]

Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör Cihat Arslan takımın başında ilk antrenmana çıktı.


Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla başladı. Gerçekleştirilen rejenarasyon çalışmasının ardından antrenman ayak tenisi oyunuyla tamamlandı.


Manisa Futbol kulübünde göreve başlayan yeni teknik heyet ilk antrenmanına çıkarken, teknik direktör Cihat Arslan'ın ekibinde, Ülken Durak, Recep Umut, Toprak Kırtoğlu, Serkan İşyapan (Yardımcı Antrenör), Fevzi Layiç (Kaleci Antrenörü), Ömer Kalebayır, (Atletik Performans Antrenörü), Egemen Babaç (Maç ve Performans Analiz Antrenörü) görev alacak. - MANİSA

Cihat Arslan, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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