Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik"

19.04.2022 09:48
Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik. Golü yiyince direncimiz kayboldu. Direnmekten çok takım kendi halinde kaldı. 120 saniye 2 gol yedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İki tane hedefi gerçekleştiremeyen takımın karşılaşmasıydı. Galatasaray, Avrupa'da, ligde, Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamadı. Biz de maalesef farklı bir ligde oynayacağız. Direnmeye çalışıyoruz. 5 hafta kaldı. Takımı motive etmeye çalışıyoruz. İdmandan vazgeçen oyuncuları içeriye katmaya çalışıyoruz. Kolay bir durum değil. Galatasaray daha önce skor bulabilirdi. Bizim çok net bir iki tane pozisyonu var. Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik. Golü yiyince direncimiz kayboldu. Direnmekten çok takım kendi halinde kaldı. 120 saniye 2 gol yedik. Galatasaray özelinde, Galatasaray'a eskiden hizmet etmiş, bu formayı giyen biri olarak geçmişle bugünü kavga ederse en fazla zararı gelecek görürmüş. Hem Galatasaray hem bizim adımıza kongresi var. Camiaların bütünleşip o bizim Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesini temenni ediyorum. Bizim de yeni bir ligde yeni bir inşa yapmamız lazım. Seneye oynayacağımız ligi kabullenmeyen oyuncular olabilir. Tetteh ve Mustafa gününde olsaydı golü bulabilirdik. Kenan'ın vermiş olduğu mücadele beni çok mutlu etti. Ertaç kararını ben verdim. Ertaç çok şey kattı. Kaptanlık yaptık. Seneyi inşa ederken yeni oyunculara da şans vermemiz gerekiyordu. Ertaç bizi diğer oyuncular gibi bizi bırakıp gitmedi" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın - İHA)

Cihat Arslan: Öne geçseydik direnebilirdik

YORUMLAR
500
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından Adil Gevrek: Ligin ciddi bir şekilde incelenmesi lazım Adil Gevrek: Ligin ciddi bir şekilde incelenmesi lazım

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cihat Arslan: 'Öne geçseydik direnebilirdik' - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış!
09:44 Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
09:34 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı?
09:33 Yer: Samsun! Babasını baltayla öldürdü
09:30 Seray Sever ikiz kız annesi oldu
09:27 Soğuk havalar 3 gün sonra bitiyor: Hava sıcaklığı cuma günü 12 derece artacak
09:24 Sokak ortasında kadın cinayeti: İki çocuğunun annesi eşini sokak ortasında katletti, sonra da silahı kendine doğrulttu
09:17 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?
09:17 Elektrik ve gaz faturaları kamu kurumlarını da çarptı: Yüzde 158 artış
09:06 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 09:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement