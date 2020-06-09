Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu - Son Dakika

Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, "Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu.

Cihat Aşkın

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, "Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu.

"Müzisyen Destek Fonu" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul Müzik Festivali'nin Facebook ve Instagram sayfaları ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı? (İKSV) YouTube kanalından canlı yayımlandı.

Programı yöneten keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, salgın tedbirlerinin başlangıcından bugüne kadar Cihat Aşkın'ın internet ortamında 144 konser verdiğini, onlarca yeni kayıt paylaştığını ve ücretsiz online dersler yaptığını söyledi.

Aşkın ise çalışmalarının bütün yorgunluklara rağmen ayakta durmasını sağlayan çok büyük bir kuvvet olduğunu belirterek, "İnsan hayat boyunca birçok engelle karşılaşıyor. Bu salgın süreci sadece ülkemizde değil, bütün dünyada büyük bir dram oldu, özellikle sanatçılar için. Sanatçılar maalesef kendilerini ifade edecek mecra bulamadılar, işsiz kaldılar. Biz yine çok şanslıyız sanatımızı kurumlarım önderliğinde yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Amacım sanatın iyileştirici gücünü insalığın hizmetine sunmak"

Bütün zorluklara rağmen sanatçının topluma umut vermesi gerektiğinin altını çizen Aşkın, bu süreçte yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Tünelin ucunda bir ışık olduğunu söylemek için konserler yaptım. Salgın esnasında ilk günden itibaren yaptığım çalışmalar tamamen buna yönelikti. İlk defa bir pazar konseri ilan ettim ondan sonra her akşam değişik sosyal mecralarda canlı konserler vermeye başladım. Konserlerimin amacı Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirleri hatırlatmak ve insanlara bir umut olduğunu söylemek, sanatın iyileştirici gücünü insalığın hizmetine sunmaktı."

Hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı yayınların sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada izlendiğini dile getiren Aşkın, " Macaristan, Portekiz, İngiltere, Almanya, İtalya ve Arnavutluk'un da arasında bulunduğu farklı ülkelerden canlı bağlantılarla bu konserleri gerçekleştirdik." dedi.

"Biz sanatçılar üretmek zorundayız"

Cihat Aşkın, "Biz sanatçılar her ne koşulda olursa olsun ifade etmek, üretmek zorundayız. Sadece sanatımızı dört duvar arasında laboratuvar ortamında yapamayız. Eğer toplum bizi dinlemezse, izlemezse, topluma bir mesajımız olmazsa ayaklardan biri eksik kalmış sayılır." değerlendirmesini yaptı.

Cihat Aşkın, kendini her gün geliştirdiğini, repertuvarı için kayıtlar yaptığını ve bunlardan bazılarını dinleyicilerle paylaştığını kaydetti.

Ayhan Turan, Doğan Güvenç, Cevad Memduh Altar ve Ömer Umar'a dair bilgiler veren ve hatıralarını paylaşan Aşkın, 5 sene önce kaybettiği babası Sami Aşkın'a ilişkin şunları söyledi:

"Sessiz bir insandı, hayatında en büyük düsturlardan biri iyilik yapmak ve insanları sevindirmekti. Babam çalışma disipliniyle beni çalışmaya endeksledi ve bana 'Çok iyi çalışırsan günün birinde dünya çapında bir insan olabilirsin. Bu yola baş koymuşsan yaptığın işi en iyi yap, bütün dünya seni tanısın.' demişti. Bir vizyon adamıydı, sanat aşığıydı. Kendisi hafız olduğu için Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Bunun yanı sıra Türk müziğini, makamlarını da bilirdi. Nota bilmediği halde makamlar arasındaki geçişleri yapabilen, gazeller okuyabilen, müzik konusunda da çok aşina birisiydi. Saadettin Kaynak hocalarından biri olmuştu."

Babasının sanat aşkının emekli olduktan sonra hüsn-ü hat yazmaya başlamasıyla devam ettiğini anımsatan Aşkın, "Mürekkebini dahi kendi yapardı. Eski eserlerden, kitap, para ve pullarda koleksiyon yapardı. Hiç bitmeyen bir merak vardı. Son yıllarına kadar eli titrediği halde hat yazılarını yazama devam etti." dedi.

Mesleki hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Aşkın, son olarak Doruk Deniz Aksu ve Alpay Jan İnkılap ile birlikte yürüttükleri "Gençlik Atölyeleri" ile genç sanatçılara destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Aşkın, "Gençlik Atölyeleri"nde 1-15 Temmuz'da çevrimiçi uluslararası bir yaz okulu düzenleyeceklerini, Türkiye, Güney Amerika, İspanya, İtalya ve Almanya'dan öğretmenlerin de eğitimlerde yer alacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik, Cihat Aşkın'ın Jean-Marie Leclair ve Ali Ekber Çiçek'in eserlerini kemanıyla icra etmesiyle sona erdi.

Müzik Festivali, Facebook, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cihat Aşkın 'Müzikli Sohbetler'in konuğu oldu - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 05:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]