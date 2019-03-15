Cihat Balcıoğlu, Muhtarlıkta Iddialı

Seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan Karaosman Mahallesi Muhtar Adayı Cihat Balcıoğlu; hazırladığı seçim broşüründe "Ben Cihat Balcıoğlu. 1957 Sakarya Adapazarı Karaosman Mahallesi'nde doğdum. Çocukluğum, gençliğim ve yaşlılığım bugün hizmet etmek için aday olduğum mahallemde geçti.Aşık olduğum bu şehirde yıllarca farklı sektörde memleketimize hizmet etmeye çalıştım. Babam Kemal Balcıoğlu; şoförler odası cemiyet başkanlığı yaptı. Bu şehrin öz evladı olarak; mahalle sakinlerimizin ve ahbaplarımın yoğun istekleri üzerine 31 Mart yerel seçimlerinde Karaosman Mahallesi muhtar adayı oldum. Desteklerinizi bekler sevgi ve saygılarımı sunarım" cümlelerine yer verdi. Çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Cihat Balcıoğlu; "Ne delikanlıların, ne hanım efendilerin yetiştiği yediden yetmişe Sakarya'nın en köklü en güçlü mahallesi olan Karaosman Mahallesi'ni hak ettiği yere hak ettiği konuma getirmek için ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz Hep beraber başaracağız.Herkese selamlar, sevgiler" diyerek mahalle sakinlerinden destek istedi.