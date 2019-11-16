Cihat Tamer, Bilecik Tiyatro Günleri'nde sahne aldı

Tiyatro oyuncusu Cihat Tamer, "İkinci Bahar" adlı oyunuyla Bilecik Tiyatro Günleri'nde seyirciyle buluştu.

Belediye tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, iki kuşağın hayata, aşka farklı penceren bakışlarını komik bir dille anlatan ve Alfonso Paso'nun yazdığı "İkinci Bahar" oyunu sahnelendi.

Oyunun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, oyuncular Cihat Tamer ile Bedia Ener'e, Bilecik Tiyatro Günleri'ne özgü "Kristal Çınar Ödülü"nü takdim etti.

"Keyif alarak oynadık"

Tamer, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Buranın harika bir tiyatro izleyicisi var. Bizleri Bilecik'teki tiyatroseverlerle buluşturduğu için Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bilecik'te tiyatroya ilişkin güzel bir altyapı var. Bizler de çok keyif alarak oynadık. Bir daha Bilecik'e gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Bedia Ener de Tiyatro Günleri'nin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Bilecik'te sahnede olmanın ayrı bir gurur verdiğini aktaran Ener, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir etkinlik. Buraya gelmek, burada sahneye çıkmak ve Bileciklilerle olmak çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şehriniz ve harika bir seyirciniz var. Oyuncular için her şey güzel düşünülmüş ve hazırlanmış. Çok güzel ağırlandık. Onur Ödülü'ne de layık görüldüğümüz için ayrıca mutluyuz. Zaten sanatçılar olarak bizlerin en büyük isteği alkış ve memnun edilmek. Bizler de çok memnun olduk."