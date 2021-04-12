Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü
12.04.2021 10:20
İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.
İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kayserili sporcu Cihat Ulus, İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktığı 5 bin metre yarışmasında şampiyon olarak altın madalya ile döndü. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Son Dakika Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti