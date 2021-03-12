Cihat Yaycı'dan Blinken'a tepki: Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor - Son Dakika

Cihat Yaycı'dan Blinken'a tepki: Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor

12.03.2021 11:12
Cihat Yaycı'dan Blinken'a tepki: Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor, System.String[]

? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden kaygı duyduğuna yönelik açıklamasına tepki gösteren Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 'Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor.

? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden kaygı duyduğuna yönelik açıklamasına tepki gösteren Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 'Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor. 'Türkiye karşıtı olsun da ne olursa olsun' diye Yunanistan'ın iddialarını desteklemek, müttefikliğe uymaz. Açıklama hukuki değil siyasidir? dedi. Doç. Dr. Yaycı, Türkiye'nin açıklamalar karşısında iktidarıyla, muhalefetiyle dik durması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı oturumda, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Son bir yıl içinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden kaygı duyduklarını ve Ankara'nın bazı durumlarda Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu iddia eden Blinken, bölgedeki sorunların çözümünün ancak diplomatik yollarla olabileceğini ifade etti.

KARA SULARI 6 MİLDİR, YUNANİSTAN HAVA SAHASINI 10 MİL OLARAK UYGULUYOR

Blinken'ın açıklamalarını değerlendiren BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı (BAU DESG) ve Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, 'Açıklama, tamamen haksız ve Yunanistan'ın hukuksuz iddialarına da destek verir niteliktedir. Hukuksuz bir iddiayı haksızca ve hukuksuzca desteklemektir. Çünkü, deniz hukuku, hava hukukunu da oluşturur. Her ülkenin hava sahası, kara suları kadardır. Adalar yani Ege Denizi'nde kara suları 6 mildir. Kara suları 6 mil olan bir devletin hava sahası da 6 mildir. Ama Yunanistan hava sahasını 10 mil olarak uyguluyor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şey değil' diye konuştu.

'TÜRKİYE HAVA SAHASINI İHLAL ETMİYOR'

Açıklamanın hukuku ayaklar altına aldığını söyleyen Doç. Dr. Yaycı, 'Türkiye'nin hava sahası ihlallerini işte haksız ve hukuksuz hiçbir nedene dayanmayan Yunanistan'ın iddialarına göre Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğini söylüyor. Türkiye hava sahasını ihlal etmiyor, 6 milin içerisine girmiyor. Blinken, açıklaması hukukun ayaklar altına alındığını gösteriyor. Amerikan Dişişleri Bakanlığı'nın bu açıklamayı düzeltmesi gerekir. Aksi halde Rusya veya Çin gibi ülkelerin aynı şeyi yaptığında ABD'nin bunu desteklemesi gerekir' ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR

Doç. Dr. Yaycı, 'Türkiye karşıtı olsun da ne olursa olsun diye Yunanistan'ın iddialarını desteklemek, müttefikliğe uymaz. Bir müttefikin bu açıklamayı yapmaması gerekiyor. Tamamen deniz hukukuna aykırı, dünyada bugüne Yunanistan gibi uygulayan başka bir devlet yok. Açıklama hukuki değil siyasidir. ABD, taraf belirledi, Türkiye'yi karşısına aldı. Çok üzüntü verici bir durum Yunanistan'ın hukuksuz iddialarını, genişlemeci tavrını destekliyor. Böyle zorlamayla hukuksuz hiçbir iddia meşrulaştırılamaz. Türkiye, bunları kabul edecek bir devlet değildir. Tarih boyunca da ne dün ne bugün ne de yarın kimse bunu bize kabul ettiremez' dedi.

BİDEN, 'BEN FAHRİ YUNANIM' DEMİŞTİR

ABD Başkanı Joe Biden'ın zamanında 'ben fahri yunanım' dediğini hatırlatan Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Seçmenleri ağırlık olarak Yunanlı göçmenlerdir. 1972'den 2020'ye kadar 48 sene boyunca Türkiye aleyhinde her önergeyi ya kendisi vermiş ya da altına imza atmıştır. Blinken, 'sayın başkanın kariyer hayatı boyunca duruşu bellidir' diyor. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye dik durmalıdır, bu milli bir siyaset meselesidir. Böyle zorlamalarla, tehditlerle iç siyasetten medet ummak da doğru olmaz. Bu konular iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar milli bir meseledir? diye konuştu.

ABD, geçen hafta Yunanistan'a ağır silahlar hibe edeceğine dair söz verdi. İnsansız hava araçları, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları aldılar. Yunanistan'ın hem silahlardan hem de Türkiye'ye karşı tavır alınmasından duyduğu sevinci gazetelerinden okuyoruz, şımardığını görüyoruz. Yunanistan komşumuz diyenlere soruyorum, Yunanistan bu silahlanmayı kime karşı ve niçin yapıyor? Yunanistan Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunu dünyaya anlatmalıyız.

Cihat Yaycı'dan Blinken'a tepki: Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cihat Yaycı, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cihat Yaycı'dan Blinken'a tepki: Yunanistan'a haksızca ve hukuksuzca destek veriyor - Son Dakika


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