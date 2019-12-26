Cihatçı saldırıların arttığı Burkina Faso'da Hristiyan-Müslüman bir çiftin hikayesi - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Cihatçı saldırıların arttığı Burkina Faso'da Hristiyan-Müslüman bir çiftin hikayesi - Son Dakika Dünya

Cihatçı saldırıların arttığı Burkina Faso'da Hristiyan-Müslüman bir çiftin hikayesi

6 saat önce

Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu Burkina Faso'da, son yıllarda giderek artan şekilde cihatçı saldırılar yaşanıyor.

Cihatçı saldırıların arttığı Burkina Faso'da Hristiyan-Müslüman bir çiftin hikayesi, System.String[]

Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu Burkina Faso'da, son yıllarda giderek artan şekilde cihatçı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırıların sonuncusunda, Noel arifesinde, çoğu kadın 30 kişi öldürüldü.

Son yıllarda ismi bu şiddet olayları gündeme gelen ülkedeki asıl durumsa bundan çok daha karışık bir resme işaret ediyor. Burkina Faso dini hoşgörünün yerleştiği bir ülke ve nüfusun yüzde 23'ünü oluşturan Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki evlilikler hiç de az sayıda değil.

Gazeteci Clair MacDougall, başkent Vagadugu'daki böyle bir aileyi ziyaret etti





Evin beş yaşındaki kızı Iris Osnia Ouattara, babası Denis tarafından Katolik adetlere göre yetiştirilirken, Müslüman olan annesi ise kendi geleneklerini kızına öğretiyor.

Osnia Noel'i kutladığı gibi Kurban ve Ramazan bayramlarını da kutluyor.





Vagadugu'daki evlerinde bize, Noel Baba ile tanışırken çekilen fotoğraflarını gösteriyor.

Fotoğraf babası Denis'in çalıştığı şirketten 2015 yılında çekilmiş.

Babası Hristiyan kimliğini onunla paylaşırken, annesi Afoussatou da küçük kıza İslam'ı öğretiyor.

Anne Afoussatou, "Benimle camiye gelirken, Pazar günü onunla kiliseye gidiyor" diye anlatıyor.





Anne, günde beş kez namaz kılıyor, Cuma günleri ise Iris ile birlikte camiye gidiyor.

Afoussatou, kızının da bazı günler onunla birlikte sabah namazını kılmak için kalktığını söylüyor:

"İslam, hoşgörüyü ve başkalarının yaşayış şekillerini kabul etmeyi telkin eden bir din" diyor anne Afoussatou.

Iris bir el kitabı ile abdest almayı ve namaz kılmayı öğrenmiş.

Evde, çok okunmuş olduğu belli olan bir İncil'de hemen göze çarpıyor.

Denis ve Afoussatou çifti, altı yıl önce, Toussiana kentinde tanışmaları sonrası birlikte yaşamaya başlamış.

Gelecek yıl, ikisinin de inanışlarını kapsayacak bir törenle evlenmeyi planlıyorlar.

Denis, düğün için kısa bir süreliğine de olsa Müslüman olma fikrine açık. Bazı Hristiyan erkekler, gelinin ailesinin kabulü için bu yönteme başvuruyor ve sonra yeniden Hristiyanlığa geri dönüyor.





"Evlenmeye karar verdiğimizde, buna karşı çıkanlar oldu." diyen Denis babasının tereddütlerini anlatıyor.

Afoussatou ise annesinin karşı çıktığını anlatıyor:

"Babam durumu problem etmedi ama annem karşı çıktı. Eğer erkek Hristiyan, kadın Müslüman ise, genelde problem çıkaran kadının ailesi oluyor"

Afoussatou halen annesini ilişkilerini onaylamaya ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Burkina Faso'da, Hristiyan, Müslüman ve animist olan çok sayıda karışık evlilik var. Farklı inanışa sahip bireylerini diğerlerinin kutsal yerlerine girmelerine genelde hoşgörü ile bakılıyor.

Ülke, tarihi olarak da dini hoşgörüye bir örnek olarak gösteriliyordu.

Afoussatou'nun çok sayıda Hristiyan arkadaşı bulunuyor. Noel günü kiliseye gitmeyecek olsa da hayat arkadaşının ailesi ile birlikte kutlamalara katılacak.

Bize, tüm dini bayramları kutladığını sölüyor.





Noel günü, başkentteki Katolik katedrali, inananlarla dolu olacak.

Ancak son saldırılar sonrası bu ve diğer kiliselerin silahlı polislerce korunması bekleniyor.

Kutlamalara doğru, kilise yetkilileri, cemaat mensuplarını büyük çanta taşımamaları ve şüpheli durumlar rapor etmeleri konusunda uyarmıştı.

Katedral yakınında satılan süs eşyaları arasında Noel'in simgesi haline gelen süslü çam ağaçları da var.





Noel günü, Denis, Vagadugu'daki kilisedeki ayin sonrası amcasının evindeki yemeğe gidecek. Hayat arkadaşı Afoussatou da orada onunla olacak.

Denis anlatıyor:

"Benim dinim bana herkesi sevmeyi ve kucaklamayı öğretiyor. Ancak Tanrı yargılayabilir."





Iris'in ailesi, küçük kızlarının büyüdüğü zaman seçeceği dini destekleme kararında.

Bugün ise hem kiliseye hem de camiye gidiyor.

Denis ve Afoussatou çifti hangi dini seçerse seçsin mutlu olacaklarını anlatıyorlar.

Denis, "Aşk tüm dinlerden üstündür" diyor





Yazı ve fotoğraflar Clair MacDougall'a ait

Burkina, Noel, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:00 
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