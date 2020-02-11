Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı - Son Dakika
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Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı

6 saat önce

Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların 4. etabında teslimat başladı.

Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı, System.String[]

Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların 4. etabında teslimat başladı.


A, B, C, D ve E bloklarda pazartesi gününden itibaren başlayan teslimatlar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hak sahipleri, Cihatlı'da bulunan konutlarının bulunduğu bölgede daire ve anahtarlarını teslim alabilecekler. Teslim sırasında hak sahibi vatandaşlar dairelerde inceleme yaparak olası ihtiyaçlar ile ilgili tutanak tutarak dairelerine taşınabilecekler. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan 4. etap konutlar, 97 metrekare ve iki oda bir salondan oluşuyor. Cihatlı'da, doğa ile iç içe, şehrin gürültüsünden uzak bir ortamda tamamlanan konutlar, huzurlu ve sakin bir hayat imkanı sunuyor. Öte yandan diğer etaplarla ilgili işlemler devam ederken, en yakın sürede 2. etap dairelerin de teslim edilmesi planlanıyor. - BURSA

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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