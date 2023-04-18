Cihazların yenilenerek kullanıma sunulması kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem - Son Dakika
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Cihazların yenilenerek kullanıma sunulması kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem

18.04.2023 10:11

Cep telefonları ve tabletlerde uygulanan yenilenerek kullanıma sunulma hizmetine yeni ürünler eklendi. Yenilenerek satışa sunulacak teknolojik aletlerin arasına akıllı saatler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de dahil edildi. Yenilenmiş telefonlarda pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan cihazlar için ise batarya değiştirme zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.

LİSTEYE OYUN KONSOLLARI VE MODEMLER DE EKLENDİ

Buna göre, yenilenerek kullanıma sunulabilecek ürünler arasına cep telefonları ve tabletlerin ardından akıllı saatler, bilgisayarlar (dizüstü, masaüstü), oyun konsolları ve modemler de dahil edildi. Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün şeklinde satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu tutuldu.

YETKİ BELGESİ ALMALARINA GEREK KALMADI

Yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartıyla ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın yönetmelikte belirlenen tüm ürünler için yenileme yapabilecek. Söz konusu merkezler, yönetmelikle belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi imzalayabilecek.

YENİLENEN ÜRÜN BİRDEN ÇOK YENİLEMEYE TABİ TUTULABİLECEK

Belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Yenilenmiş bir ürün, birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.

SERMAYE ŞARTI 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Yenileme yetki belgesi alınabilmesi için gereken ödenmiş sermaye şartı da 10 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarıldı. Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon liradan az olanlar, 1 Ocak 2024'e kadar ödenmiş sermaye tutarını 30 milyon liraya tamamlayacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLER İÇİN AYIRT EDİCİ LOGO KULLANILABİLECEK

Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin şubeleşmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yenileme merkezi, yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için sermaye şartı dışında diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilecek. Şubenin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıkça veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Bakanlığa bildirimde bulunması gerekecek. Yönetmelik kapsamında şubeler tarafından yürütülen faaliyetler bakımından şube ve bağlı oldukları yenileme merkezi müteselsilen sorumlu tutulacak.

LOGO REKLAM VE TANITIMLARDA KULLANILABİLECEK

Yönetmelikle belirlenen yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde, bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak. Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecek.

Yenilenerek kullanıma sunulabilecek cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Cihazların yenilenerek kullanıma sunulması kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cihazların yenilenerek kullanıma sunulması kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem - Son Dakika
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