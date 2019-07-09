Son Dakika Haberleri: Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü

1 saat önce

Adıyaman'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü, System.String[]
Altınşehir, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
Adıyaman'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi içerisinde bulunan boş bir arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında alevler söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:37:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]