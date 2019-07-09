Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü
1 saat önce
Adıyaman'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir
Mahallesi içerisinde bulunan boş bir arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında alevler söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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