Çıkan ev yangınında 1 çocuk öldü - Son Dakika
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Çıkan ev yangınında 1 çocuk öldü

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde, Suriyelilerin yaşadığı bir evde, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri evdeki 5 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuklardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dumandan etkilenen diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.

Çıkan ev yangınında 1 çocuk öldü

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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