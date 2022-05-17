Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi - Son Dakika
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Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi

17.05.2022 16:04

Kars'ın Arpaçay ilçesinde aralarında husumet bulunan Fevzi Koç, Uğur Otu ve Burhan Otu arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Belindeki silahına sarılan Fevzi Koç, Otu kardeşlere peş peşe ateş ederek iki kişiyi de öldürdü.

Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı.

SİLAHINI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp iki kardeşe ateş etti. Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Arpaçay, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi - Son Dakika
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