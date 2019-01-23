Çıkan Kavgada Zihinsel Engelli Şahsı Kafasından Odunla Yaraladılar
2 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kafasına odunla vurulan zihinsel engelli şahıs yaralandı.
Trabzon
'un Araklı
ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kafasına odunla vurulan zihinsel engelli şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Aytaş Mahallesi'nde dün akşam zihinsel engelli D.A.S. (55), C.S.'ye ait arazide rüzgardan kırılan ağaçtan odun için aldığı dalları eve götürmek isterken iki aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında konuşma ve zihinsel engelli D.A.S., kafasına odunla vurulması sonucu yaralandı. Olayı haber alan jandarma ekipleri olay yerine giderken, kafası yarılan şahıs Araklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasına 9 dikiş atılan D.A.S. müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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