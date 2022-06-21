Hafta sonu Balıkesir'in Marmara ilçesinde meydana gelen olayda, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO'ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.
Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.
Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul'a gönderildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika