Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

21.06.2022 11:43
Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Balıkesir'de Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsünde koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden genç kadın, tartışma sırasında sinir krizi geçirdi. İki kişi arasında çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri dönmek zorunda kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Hafta sonu Balıkesir'in Marmara ilçesinde meydana gelen olayda, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO'ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

Deniz otobüsünde koltuk kavgası! Genç kadın sinir krizi geçirdi, yolcular 2 saat geciken sefere tepki gösterdi

GÖREVLİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Deniz otobüsünde koltuk kavgası! Genç kadın sinir krizi geçirdi, yolcular 2 saat geciken sefere tepki gösterdi

2 SAAT GECİKMEYLE HAREKET ETTİ

Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Marmara Adası, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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