Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Çandır köyündeki bazı evleri tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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