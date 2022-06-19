Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı

19.06.2022 16:41
Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde 1 kişi, silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde 1 kişi, silahla vurularak yaralandı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde M.G. ile M.C.C. arasında tartışma çıktı. İddialara gören tartışmanın büyümesi üzerine M.C.C., yanında bulundurduğu silahlı ile M.G.'ye ateş ederek yaralandı. Yaralanan M.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.C.C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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