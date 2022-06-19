Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde M.G. ile M.C.C. arasında tartışma çıktı. İddialara gören tartışmanın büyümesi üzerine M.C.C., yanında bulundurduğu silahlı ile M.G.'ye ateş ederek yaralandı. Yaralanan M.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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