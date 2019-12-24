Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı - Son Dakika

Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı

6 saat önce

Trabzon'un 11 ilçesinde dün akşam çıkan yangınlarda belki de en büyük zararı gören yerlerden biri de Çaykara ilçesi Ulucamı mahallesi oldu.

Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı, System.String[]

Trabzon'un 11 ilçesinde dün akşam çıkan yangınlarda belki de en büyük zararı gören yerlerden biri de Çaykara ilçesi Ulucamı mahallesi oldu. Mahallede şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımların çıkardığı tahmin edilen yangında biri 100 yıllık 2 ev tamamen kül olurken, bir ev ise son anda yanmaktan kurtarıldı.


Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde dün akşam 20: 30 sularında Halim Bahadır'a ait evde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yangın büyüyerek Abdurrahman Bahadır'a ait ikinci evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çaykara, Dernekpazarı, Of ve Trabzon'dan itfaiye araçları olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, itfaiye ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri mahallede soğutma çalışmalarına bugün de sürdürürken, yangınla ilgili konuşan Halim Bahadır, 100 yıllık hatıraların çıkan yangınla birlikte kül olduğunu söyledi. Bahadır "Yangında 100 yıllık ev yandı. Elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirtiliyor. itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. 2 ev tamamen yandı. Bir ev son anda yanmaktan kurtuldu. Üzgünüz" dedi. - TRABZON

Trabzon, Çaykara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı
Barakada yanarak öldü Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar

Son Dakika Haberleri
22:54 Şanlıurfa'da "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
22:50 Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili - Son Dakika Haber
22:45 Bunalıma giren doktor intihar etti - Son Dakika Haber
22:38 Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber
22:01 Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:57:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]