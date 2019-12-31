Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bilecik'te çıkan yangında baba ve oğlu ile olaya müdahale etmeye çalışan bir bekçi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan Fatih Kocabıçak'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkamayan oğluna müdahale etmeye çalışan Kocabıçak'ın babası, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak da dumandan etkilendi.

Baba ve oğlu ile vatandaşlara yardım etmeye çalışan bir bekçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.