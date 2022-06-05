Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torunlar Caddesi üzerinde park halinde bulunan M.S. ait Cıtroen marka 61 ADP 042 plakalı aracın yandığı tespit edildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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