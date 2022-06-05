Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

05.06.2022 13:28
Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torunlar Caddesi üzerinde park halinde bulunan M.S. ait Cıtroen marka 61 ADP 042 plakalı aracın yandığı tespit edildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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