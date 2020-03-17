Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alören köyünde Nazire Ö'ye (80) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ve yaşlı kadını evden çıkaran komşuların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada yangın sırasında evde bulunan bir tüp patladı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında tüpün patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.