Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, 5 hayvan telef oldu - Son Dakika

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, 5 hayvan telef oldu
Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında bir köy evi kullanılamaz hale geldi, 5 hayvanı telef oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 5 hayvanı telef oldu.
Alınan bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Hopurlu Mahallesi İbrecik Obasında yaşandı. Salman Özüpak'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:47 - Kaynak: İHA
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