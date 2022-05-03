Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

03.05.2022 18:35
Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Eskişehir'de elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen bir yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen bir yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnönü'ye bağlı Oklubalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yahya Fidan'a ait iki katlı betonarme ve ahşap konutun üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire ve tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken 80 bin liralık maddi zarar oluştu. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının kat kaloriferindeki elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

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Eskişehir, Oklubalı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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