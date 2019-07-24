Son Dakika Haberleri: Çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

6 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde gece geç saatlerinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde gece geç saatlerinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçe merkezi incedere caddesi üzerinde Kamil Tabak'a ait olan işyerinde gece 02.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören gece bekçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yenice Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken işyeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
İtfaiye, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
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