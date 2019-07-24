Çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde gece geç saatlerinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gece geç saatlerinde çıkan yangında bir işyeri kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçe merkezi incedere caddesi üzerinde Kamil Tabak'a ait olan işyerinde gece 02.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören gece bekçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yenice Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken işyeri kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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