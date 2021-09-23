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Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi - Son Dakika

Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi

23.09.2021 20:20
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi, System.String[]

Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi Karabük'te 2 katlı evin alt katında çıkan yangında maddi hasar oluşurken, 85 yaşındaki yaşlı adam itfaiye ekibinde dolaptaki paralarını bulmalarını istedi.

Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi

KARABÜK - Karabük'te 2 katlı evin alt katında çıkan yangında maddi hasar oluşurken, 85 yaşındaki yaşlı adam itfaiye ekibinde dolaptaki paralarını bulmalarını istedi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hüseyin Kaynak isimli yaşlı adam evde küçük piknik tüpünü değiştirdikten sonra yakmak için ateşlediği sırada bir anda parladı. Yaşlı adam bu sırada tüpü evin dışına atmaya çalıştığı tüpten çıkan alevler perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kendini evin dışına atan Kaynak'ın yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Paralarının bulunmasını istedi"

85 yaşındaki Hüseyin Kaynak, evine müdahale eden itfaiye ekiplerinden evindeki 2 bin lira civarında parası ve evrak olan çantalarının olduğu dolapları göstererek bulmaları için yardım istedi. Soğutma çalışmaları ve dumanların boşaltılması sonucu itfaiye erleri yaşlı adamın çantasını bularak kendisine teslim ederken, paraların olduğu elbise dolabındaki elbiseleri tek tek dışarı çıkardı. Paltosunun cebinde 2 bin 100 TL parasını bulan itfaiye ekipleri paraları tek tek sayarak Kaynak'a teslim etti.

Kaynak, küçük tüpünü yeni değiştirdiğini ve yaktığı sırada bir anda alev alarak parladığını söyleyerek, " Dışarı atarken perde tutuşmuş fark edemedim. Komşulara bağırınca geldiler, Allah razı olsun. KOAH hastasıyım, makinelerim de yandı içerdi. 2 bin 100 lira param vardı, iyiki bir şey olmamış" dedi.

Çıkan yangın sonrası Jandarma tahkikat başlattı.

Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi
Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karabük, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan evini unuttu, paralarının bulunmasını istedi - Son Dakika


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