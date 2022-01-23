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Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

23.01.2022 20:58

Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi.

Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi.

Olay, Güllü Sokakta dört katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın çatısı yanmaya başladı.

O sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaşın yangını görüp apartmandakileri uyarması sonucu apartman sakinleri sokağa döküldü. Ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Apartmanda yaşayan herhangi birinin dumandan etkilenmediği öğrenildi. Karlı havada mahallesinin pek çoğunu sokağa döken olay paniğe sebep oldu.

Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

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Kocaeli, Körfez, Yangın, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartman çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
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