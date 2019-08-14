Çıkan yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu

Çıkan yangını söndürmek için mahalleli seferber olduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Çıkan yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın Kırka kasabasında saat 16.00 sıralarında Cevat B. ait evde çıktı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken evin önündeki araba kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmeye çok sayıda itfaiye aracı gelirken ambulans da çağrıldı. Söndürme çalışmasında bulunan birçok kişi dumandan etkilenirken ambulansta tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ve çevreden itfaiye ekipleri de katıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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