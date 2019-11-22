Son Dakika Haberleri: Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu - Son Dakika

Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

6 saat önce

Adana'da tehdit ile vatandaşların arazilerini alıp sahte belgelerle arazi sahipleri adına kredi çektikleri ileri sürülen 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu, System.String[]

Adana'da tehdit ile vatandaşların arazilerini alıp sahte belgelerle arazi sahipleri adına kredi çektikleri ileri sürülen 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri şafak vakti eş zamanlı 15 adrese 150 polisle baskın yaptı.


Polis baskında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 12'sini gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete getirdi. Gözaltına alınan 2'si kadın 12 zanlının Adana'nın Karataş ve Yüreğir ilçelerinde arazi sahiplerini tehdit ederek arazilerine el koyup ektikleri, ayrıca sahte belge düzenleyerek arazi sahipleri üzerine kredi çektikleri ileri sürüldü.


Olayla ilgili 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor
2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:08:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]