Son Dakika Haberleri: Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi
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Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi

7 dakika önce

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adana merkezli 3 ilde 16 Eylül günü şafak vakti zanlıların yakalanması için operasyon yapan polis, 10 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, tefecilik yöntemiyle yüksek faizle şahısları borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü. Operasyonda 4 tabanca, 5 şarjör, 235 fişek ve 1 milyon 107 bin TL'lik 82 adet senet ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü serbest kalırken, 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Firari 7 kişinin de arandığı bildirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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