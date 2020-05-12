Çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi de yakalandı - Son Dakika

Adana'da aralarında cezaevi müdürünün de bulunduğu çıkar amaçlı suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Haziran 2019'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu sahibi İ.K.'nin yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart 2019'da bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.



Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin, örgütün lideri olduğu önü sürülen ve Haziran 2019'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.



Bu iddiaların delillerinin toplanmasının ardından 9 Ekim 2019'da şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese 74 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis zanlıyı villada yakaladı. Zanlı Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Bu arada örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisin de yardım ve yataklık yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.



Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın 65 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı. Bu arada polis Cumali B. isimli örgüt üyesini yakalayamadı ancak örgüt üyesinin aranmasına devam edildi.



Polis örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleri ile iş yerlerini didik didik aradı. Yapılan bu aramalar sonucunda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda fişek, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, bin 34 bin dolar ele geçirildi.



Zanlıların 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı ileri sürüldü.



Zanlılardan 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polis, Cumali B.'yi de yakalamak için operasyonlarını sıklaştırdı. Polis 9 Mayıs günü Cumali B.'nin bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında 8 ayrı olaydan aranması bulunan Cumali B. yakalandı.



Cumali B. "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmaktan" çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA