'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar - Son Dakika Dünya

'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar

6 saat önce

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal gösterilerek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağı kaydedildi.

'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar, System.String[]

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi.


Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

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Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:11 
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