Üye Girişi
Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

14.12.2021 14:07
Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberler: Esenyurt'ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucu anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek'in yargılanmasına devam edildi.

Esenyurt'ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucu anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada "pişmanım" diyen sanık Tülek hakkında açıklanan mütalaada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2020'de cezaevinden yeni çıkan yolda gezerken rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda torun Elanur Şelimen ile anneanne Suna Urtanur (56)'un ölmesine ve aynı aileden 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık Ahmet Tülek'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Tülek, SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ahmet Tülek "Kimsenin canına kast etmedim pişmanım" dedi.

Mahkeme başkanı dosyaya ulaşan itfaiye raporunda yangına sebep olabilecek elektriksel bir neden, açık ateş kaynağı gibi maddelere rastlanılmadığını belirtti. Oda bölümündeki eşyaların herhangi bir kaynak ile tutuşturularak yangına sebep olunduğu da raporda aktarıldı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Tülek hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle 2 kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yangında yaralanan 3 kişi yönünden ise 'yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek Ahmet Tülek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ve Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü olay anlatılmıştı. Sanık Ahmet Tülek'in apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığına ve sonrasında da yangının söndürülmesine yardım ettiğine yer verilmişti. Şüpheli Ahmet Tülek'in tüm dosya incelendiğinde öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı ve çıkan yangın neticesinde Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü, olay sonucunda Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen'in yaralandığı belirtilmişti. Savcılık Tülek hakkında, 'yangın çıkarmak suretiyle 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı 'yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 3'er kez 13 yıldan 20 yıla kadar, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de 2'şer kez 'mala zarar verme' suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Esenyurt, Mahkeme, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? 14:13 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? İYİ Parti Lideri Akşener'den 14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

Son Dakika Haberleri
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı
13:53 Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı
13:32 Ali Babacan: Türkiye, komşu ülkelerin "her şey bir lira" mağazasına döndü
13:27 Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı
Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız         
14:22
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor         
14:09
Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti         
13:21
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement