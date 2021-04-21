Çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleriyle eğitimler yaptı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığının Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında, çıkarma gemilerinin, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle ortak eğitimler icra ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi "Anadolu" için hazırlıklar sürüyor.

Amfibi Görev Grup Komutanlığının Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında, çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle müşterek eğitimler yaptı.