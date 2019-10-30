Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

Sivas'ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.