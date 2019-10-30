Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
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Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.
SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.
Sivas'ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.
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