Son Dakika Haberleri: Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
Son Dakika 3. Sayfa Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

27 dakika önce

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

Sivas'ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Kızılaylı gençler, pazardan alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını evine kadar taşıdı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi 20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 22:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]