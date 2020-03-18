'Çıkın evde durmayın' demişti... Murat Boz'dan açıklama geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Çıkın evde durmayın' demişti... Murat Boz'dan açıklama geldi - Son Dakika Magazin

'Çıkın evde durmayın' demişti... Murat Boz'dan açıklama geldi

6 saat önce

"Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz.

'Çıkın evde durmayın' demişti... Murat Boz'dan açıklama geldi, System.String[]

"Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız." yazan ünlü şarkıcı, gelen tepkilerden sonra canlı yayını sayfasından kaldırdı ve ikinci bir açıklama yaptı: "Bir önceki videoma ek olarak kendi sitemde, kontrollü bir alanda yakın temasın olmadığı bir alanda temiz hava almak için dışarı çıktım. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları çok önemli. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de buna uyuyorum."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:27 

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