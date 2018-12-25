Son Dakika Haberleri: Çıkış Şarkısı Serdar Ortaç İmzalı!

Çıkış Şarkısı Serdar Ortaç İmzalı!

2 saat önce

Albüme adını da veren çıkış şarkısı "Cellat", pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç'ın imzasını taşıyor.

Çıkış Şarkısı Serdar Ortaç İmzalı!, System.String[]

İlk single çalışması "Velhasıl" ile pop müziğine farklı bir soluk getiren, dört şarkılık EP'si "Mutlu Son" ile de büyük beğeni toplayan Özge Doğru şimdilerde yeni albümünün heyecanı yaşıyor. Başarılı sanatçının müzik dünyasının usta isimlerinden destek alarak hazırladığı "Cellat" adlı yeni albümü, 21 Aralık'ta DMC etiketiyle çıkacak.

Albüme ismini de veren çıkış şarkısı "Cellat"ın söz ve müziği, Serdar Ortaç'a ait. Şarkının düzenlemesinde Tarık İster'in imzası var. "Cellat"a çekilen video klibin yönetmen koltuğundaki isimler ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren.

BİRBİRİNDEN İDDİALI 4 ŞARKI

Özge Doğru, yeni albüm projesinde "Cellat"ın yanı sıra "İntikam Sırası Bende", "Sevecek Günler Var Daha" ve "Canım Senle Olmak İstiyor" şarkılarına da yer verdi. Doğru, sözlerini Hasan Karakuş'un yazdığı "İntikam Sırası Bende"nin müziğini kendisi besteledi. Eserin aranjesini ise Febyo Taşel'e emanet etti. Sözlerini Nehir Kıyıcı'nın yazdığı "Sevecek Günler Var Daha" şarkısının müziğine ve aranjesine Alper Atakan imza attı. Söz ve müziği usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a ait "Canım Senle Olmak İstiyor"un aranjesini de Febyo Taşel yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: Bültenler

Söz, 21 Aralık, Serdar Ortaç, Magazin
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